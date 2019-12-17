Путин подписал важный для всех россиян закон

Заморозка накопительной пенсии продлена до 2023-го по решению российского лидера Владимира Путина, сообщает DEITA.RU. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу уже совсем скоро, с 1 января следующего календарного года.

Речь идет о том, что каждый работодатель отчисляет 22 процента от зарплаты каждого специалиста в Пенсионный фонд. При этом, по плану, шесть процентов — солидарная часть страховых пенсионных взносов. То есть, эти деньги идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Еще шесть процентов — накопительная часть пенсии. Этими деньгами работника может распоряжаться — перевести в негосударственный пенсионный фонд, например. И только 10 процентов — это страховая часть, из которой формируются базовые выплаты будущего пенсионера.

Так вот, с 2014-го накопительная часть пенсии постоянно замораживается. То есть, эти деньги, как и другие шесть процентов, идут на выплаты гражданам, находящимся на заслуженном отдыхе. До того момент, как российский президент подписал закон о продлении так называемой заморозки, данный режим должен был закончиться в 2021 году.

По имеющейся информации, это позволит увеличить доходы фонда более чем на 634 миллиарда рублей.

Ранее прошла информация о том, что пенсионную реформу в сфере гарантированного пенсионного продукта предлагают значительно доработать. Пенсионный фонд обратил внимание на то, что россияне не должны иметь возможность получать на руки накопительную часть пенсии. То есть, вопрос ее обналичивания при тех или иных условиях стоять не должен. Если есть сомнения и предлагается давать гражданам полгода на размышления, то пусть эти деньги остаются в пенсионных фондах до момента абсолютного так сказать принятия.

Екатерина Брязгунова