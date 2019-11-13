Путин подписал важный закон для россиян

Президент Владимир Путин подписал новый закон, устанавливающий обязательное уведомление должников о передаче их дел в руки коллекторов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Также документ расширяет перечень публичных сведений о деятельности юридических лиц, ИП и других субъектов российской бизнес-сферы, опубликованных в федеральном реестре.

Работа над законопроектом велась с конца прошлого года. В декабре депутаты Госдумы приняли документ в финальном чтении, но до официального вступления в силу дело не дошло в связи с «заморозкой» проект Совфедом. В январе текущего года проект закона был отправлен на доработку спецкомиссией.

Согласно внесенным поправкам, сегодня закон исключает возможность ознакомления третьими лицами с информацией о задолженностях и просрочках платежей россиян. Теперь получить выписку о наличии долгов и их сумм могут только сами должники, сделав соответствующий запрос в личном кабинете.

Также комиссия аннулировала законность положений, связанных с повторными обжалованиями уполномоченных лиц судебных решений о банкротстве юридических и физических лиц.

Кроме того, новый закон обязывает банки и других кредиторов высылать должникам письма с уведомлениями о том, что задолженности последних были переданы в коллекторские организации. Срок уведомления - тридцать рабочих дней. Отсчет начинается с первого дня работы коллекторов. Факт передачи просрочек по платежам россиян третьи лицам в обязательном порядке должен отражаться в специальном реестре.

Отметим, что опубликованные в едином реестре данные (сведения о коллекторе и кредиторе, номер и дата договора, ФИО, паспортные данные и серия и ИНН должника) публиковать в открытых источниках запрещено.

Во вторник, тринадцатого ноября, стало известно, что документ вступил в законную силу после предварительного одобрения поправок президентов. Каждый желающий может ознакомиться с полной версией закона на сайте правовой информации.

Екатерина Цой