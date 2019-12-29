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Путин подписал закон о «барыгах»

Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах  за спекуляции при продаже билетов, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает сайт Кремля, Президент подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации. Закон уже опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Суть закона заключается в установлении административной ответственности за реализацию билетов «барыгами». Закон распространяется на билеты, абонементы и экскурсионные путевки, если перекупщики-спекулянты продают их по цене, превышающей стоимость на билете. Документ действует только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.

Максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены, для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дмитрий Санников 

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