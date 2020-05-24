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Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Мера связана из-за неопределенности в ситуации с коронавирусной инфекцией
Выборы в России могут проходить дистанционно. Закон, разрешающий такую возможность, подписал президент России Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU.
По сути, новый проект представляет в себя поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Его текст уже опубликован на портале правовой информации.
Отныне выборы всех уровней, будь то голосование среди претендентов в органы федеральной власти, местного самоуправления, референдумы и тому подобные мероприятия можно будет проводить в электронном виде. Также россияне получат возможность голосовать по почте.
Помимо этого, подписи можно будет собирать и через портал «Госуслуги».
Авторы поправок объяснили необходимость такого закона тем, что из-за эпидемии коронавируса стало не понятно, как долго продлятся ограничения, связанные с заболеванием.