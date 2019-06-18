Путин подписал закон о наказании за пьяные ДТП
Путин поставил подпись, одобряя закон об ужесточении наказаний за пьяные ДТП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Лидер РФ Владимир Путин дал добро на введение нового закона. С этого момента водители, поведение которых привело к ДТП и тяжелым травмам, будет лишен свободы на срок 3 – 7 лет. Если же по его вине погиб человек – ему грозит срок на 5 – 12 лет. Когда по вине совершивших ДТП погибли больше двух человек, заключение продлевается до 8 – 15 лет.
Также более жестким стало наказание за подобные преступления, совершенные на других видах транспорта – воздушном, железнодорожном, водном внутреннем или морском. Подобные происшествия в метрополитене караются аналогично.
Анастасия Туркова