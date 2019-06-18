Путин поставил подпись, одобряя закон об ужесточении наказаний за пьяные ДТП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Лидер РФ Владимир Путин дал добро на введение нового закона. С этого момента водители, поведение которых привело к ДТП и тяжелым травмам, будет лишен свободы на срок 3 – 7 лет. Если же по его вине погиб человек – ему грозит срок на 5 – 12 лет. Когда по вине совершивших ДТП погибли больше двух человек, заключение продлевается до 8 – 15 лет.

Также более жестким стало наказание за подобные преступления, совершенные на других видах транспорта – воздушном, железнодорожном, водном внутреннем или морском. Подобные происшествия в метрополитене караются аналогично.

Анастасия Туркова