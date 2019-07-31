Дальний Восток получит дополнительное ограничение на стоимость бензина, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин поддержал закон, ободренный парламентом о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, задним числом, а именно с 1 июля 2019 года, на внутреннем рынке топлива будет работать специальный ограничительный механизм, если оптовые цены на бензин отклонятся от условных показателей не более чем на 10%, а на дизтопливо — не более чем на 20%.

Законопроектом также предусматривается снижение средней оптовой цены, учитываемой при демпфере, для бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, для дизтоплива — с 50 до 46 тысяч рублей.

Для Дальнего Востока закон вводит дополнительный демпфер в размере 2 тысяч рублей на тонну. При этом, если цены на бензин и дизель в опте будут отклоняться более чем на 20% от средних цен по стране, то надбавка для этого региона обнулится.

Дмитрий Шевченко