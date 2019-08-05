У российских родителей появится больше денег на покупку всего необходимого для ребёнка, сообщает DEITA.RU.

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.

Теперь российские семьи будут получать по десять тысяч рублей ежемесячно на первого и второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет.

Напомним, что раньше деньги выплачивали семьям, чей размер среднедушевого доха составлял ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Дмитрий Шевченко