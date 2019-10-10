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Путин показал Медведеву как мотивировать врачей
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что зарплата медицинских работников должна мотивировать к эффективной работе и быть справедливой, сообщает DEITA.RU.
Как считает Владимир Путин, именно справедливая зарплата поможет решить кадровый вопрос в российском здравоохранении. Медведев же заявил, что правительством будут подготовлены предложения в сфере здравоохранения так, чтобы решения были сбалансированными и способствовали закреплению кадров в первичном звене.
По словам Медведева, в регионах должны до 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. А изменения системы оплаты труда медицинских работников, которые работают в первичном звене «уже с сегодняшнего дня начинают действовать».
По информации Владимира Путина, регулярно происходят сбои между государственным уровнем управления и муниципальным. Уровень государственного управления – и федеральный, и региональный – часто или делает вид, что его это не касается или касается во вторую, в третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций.
Как пообещал Дмитрий Медведев, планируется подготовка изменений в законодательство, чтобы не создавать проблем во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением.
Дмитрий Санников