telegr wh call

Новости

70% смертельных аварий на Дальнем Востоке происходит из-за убитых дорог

10 Октябрь 2019, 15:30

Участковым дадут бесплатные квартиры в новостройках

10 Октябрь 2019, 15:15

Новые штрафы в 50 тысяч ждут водителей осенью

10 Октябрь 2019, 15:00

Госдума может запретить точечную застройку

10 Октябрь 2019, 14:45

Прожиточный минимум снижают в России

10 Октябрь 2019, 14:30

Tele2 запускает облачные игры на 5G

10 Октябрь 2019, 14:28

Российские алиментщики станут уголовниками

10 Октябрь 2019, 14:15

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Хабаровске

10 Октябрь 2019, 14:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин показал Медведеву как мотивировать врачей

путинрукалицо

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что зарплата медицинских работников должна мотивировать к эффективной работе и быть справедливой, сообщает DEITA.RU.

Как считает Владимир Путин, именно справедливая зарплата поможет решить кадровый вопрос в российском здравоохранении. Медведев же заявил, что правительством будут подготовлены предложения в сфере здравоохранения так, чтобы решения были сбалансированными и способствовали закреплению кадров в первичном звене.

По словам Медведева, в регионах должны до 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. А изменения системы оплаты труда медицинских работников, которые работают в первичном звене «уже с сегодняшнего дня начинают действовать».

По информации Владимира Путина, регулярно происходят сбои между государственным уровнем управления и муниципальным. Уровень государственного управления – и федеральный, и региональный – часто или делает вид, что его это не касается или касается во вторую, в третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций.

Как пообещал Дмитрий Медведев, планируется подготовка изменений в законодательство, чтобы не создавать проблем во взаимоотношениях между государственной властью и местным самоуправлением.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Памфилова пожаловалась Путину на грязные выборы

Власти Приморья придумали дополнительные условия для ипотеки Путина

Популярное

Движение блокировано: серьезное ДТП произошло на трассе

Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе

Видео: смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Кожемяко вышел в «открытое плавание»
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...