Президента наделят способностями бога — ему станет доступно наблюдение за всей территорией России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Daily Storm.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам о возможностях новой системы космического мониторинга под названием "Государево Око". По словам руководителя госкорпорации, новое научно-техническое чудо позволит увидеть происходящее по всей стране в режиме реального времени. В частности, будут видны все дороги, дома, стройки и даже люди.



Рогозин сообщил, что полный доступ к инновационной программе будет иметь только президент России Владимир Путин и, возможно, кабинет министров. Глава "Роскосмоса" добавил, что "Государево Око" сможет буквально "пронизывать всю инфраструктуру государства". Он также отметил, что система будет полезна и для экстренных служб, таких как, пожарные и спасатели.

Наблюдение из космоса будет обеспечивать космическая фотосъёмка очень высокого разрешения. В данный момент система находится ещё в стадии реализации.

Тем временем, в соцсетях уже подшучивают над инициативой Рогозина. Люди сравнивают возможности наблюдать за любой точкой страны с шоу «Большой брат» и «Дом 2». А кто-то даже подшутил, что президенту создадут личную игру Sims.

Ранее Дмитрий Рогозин уже анонсировал амбициозные планы по освоению поверхности Луны. В частности, он предлагал запустить на земной спутник строительных роботов для подготовки базы, на основе которой будет развёртываться вся остальная инфраструктура. При этом, самое активное участие в этой работе предстоит выполнить "лунным аватарам".

Дмитрий Шевченко