Президент провел встречу со студентами в Екатеринбурге, сообщает DEITA.RU.



Владимир Путин во вторник, 9 июля, провел встречу со студентами Уральского федерального университета. Во время общения с одним из студентов по поводу топливных разработок глава страны пообещал, что с разработчиками через ректора вуза свяжется руководство «Росатома».

«Через такую бюрократическую процедуру будем… Ректору легче сейчас с ним договориться, тем более что он возглавлял Министерство международных отношений в Свердловской области в своё время?», – сказал Владимир Путин о ректоре университета Викторе Кокшарове.

Тот ответил, что возглавлял Министерство международных и внешнеэкономических связей.

Президент задумался: при чем тут международные. Ведь международными отношениями должно заниматься государство в целом, а не субъекты.

«Понапридумывали в своё время всякую фигню. С 1997 года, по‑моему, министерство существовало это?», – отметил президент.

Кокшаров отметил, что сейчас министерство уже переименовали - теперь оно называется Министерство внешнеэкономических связей.

Елена Миронова