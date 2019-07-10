Президент провел встречу со студентами в Екатеринбурге,
сообщает DEITA.RU.
Владимир Путин во вторник, 9 июля, провел встречу со студентами Уральского федерального университета. Во время общения с одним из студентов по поводу топливных разработок глава страны пообещал, что с разработчиками через ректора вуза свяжется руководство «Росатома».
«Через такую бюрократическую процедуру будем… Ректору легче сейчас с ним договориться, тем более что он возглавлял Министерство международных отношений в Свердловской области в своё время?», – сказал Владимир Путин о ректоре университета Викторе Кокшарове.
Тот ответил, что возглавлял Министерство международных и внешнеэкономических связей.
Президент задумался: при чем тут международные. Ведь международными отношениями должно заниматься государство в целом, а не субъекты.
«Понапридумывали в своё время всякую фигню. С 1997 года, по‑моему, министерство существовало это?», – отметил президент.
Кокшаров отметил, что сейчас министерство уже переименовали - теперь оно называется Министерство внешнеэкономических связей.
Елена Миронова