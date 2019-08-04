Российский лидер Владимир Путин своим окончательным решением снизил НДС на некоторые фрукты и ягоды, сообщает DEITA.RU. Соответствующая информация появилась на интернет-портале правовой информации.

Решением главы государства внесены окончательные поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно им, на ряд видов плодово-ягодной продукции установлен налог на добавочную прибыль в размере 10 процентов.

Напомним, решение о снижении налога в два раза было принято с единственной целью — обеспечить граждан Федерации относительно недорогими ягодами и фруктами. Также премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что это позволит развиваться местному садоводческому хозяйству.

Екатерина Брязгунова