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Путин пообещал армии самое современное оружие и технику

Владимир Путин

Российские военные получат самые современные виды вооружений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

Об этом сказал президент России Владимир Путин во время выступления на Соборной площади Кремля перед военнослужащими Президентского полка.

Как отметил глава государства и верховный главнокомандующий, все планы по развитию армии и флота России будут выполнены.

Путин пообещал, что российские вооруженные силы будут получать самоё современное оружие и технику, добавив, что в России хорошо помнят уроки войны.

Ранее в своём обращении к нации президент поздравил граждан с 75-летием окончания Великой Отечественной войны и пообещал проведение традиционного военного парада на Красной площади как только это станет возможным.

Напомним, что в этом году все праздничные мероприятия, связанные с Днём Победы значительно сокращены ввиду распространения эпидемии коронавируса.

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