Президент рассказал о планах модернизации здравоохранения на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума состоялось Пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин. Глава государства рассказал, что в ближайшее время изменится в развитии Дальневосточного региона.

Одна из тем, которую поднял Владимир Путин, – развитие медицины. Нужно, по словам президента, развивать ФАПы, санавиацию, а также доступность медицины для людей.

Владимир Путин отметил: есть необходимость создать медицинский кластер. В его рамках станет возможность открытия иностранных клиник на территории российского Дальнего Востока. В рамках кластера также станет возможна продажа лекарств.

Еще одно нововведение специально для Дальнего Востока - изменение в программе «земский доктор». Если по всей стране выплаты при переезде врача в село - миллион рублей, то теперь на Дальнем Востоке эта сумма вырастет в два раза - до двух миллионов.

Ранее тему состояния здравоохранения в регионе поднял глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он отметил, что смертность трудоспособного населения на ДВ выше на 21%, чем в среднем по стране.

Елена Миронова