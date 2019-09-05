Президент России Владимир Путин заявил о введении для дальневосточников специальной ипотечной программы, сообщает DEITA.RU.



В своем выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин отметил важность стабилизации населения на Дальнем Востоке. За последние 5 лет миграционный отток населения уменьшился в два раза, но он все равно есть.

А потому необходимо удержать на Дальнем Востоке прежде всего молодежь. Как отметил Путин, необходимо запустить программу ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Как отметил Президент, он дал поручение организовать старт программы уже в этом году. Отметим, ипотека будет доступна только для покупки квартир в новом жилье или для строительства собственного.

Программы доступного жилья уже пытались запускать в разных дальневосточных регионах с разной степенью эффективности. Так, в Приморье в микрорайоне «Снеговая падь» дольщики программы «Жилье российской семье» в дома еще не заселились, так как последние не достроены и не сданы в эксплуатацию.

Дмитрий Санников