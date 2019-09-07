Путин пообещал наказать виновных

Путин прибыл на космодром «Восточный» и провел инспекцию стройки, сообщает DEITA.RU.

Президент России в жесткой форме потребовал выдерживать сроки строительства и даты запуска тяжелых ракетоносителей.

Владимир Путин заявил, что ждет ответственного отношения от руководителей и работников стройки. Динамику работ президент будет контролировать лично. Первый пуск ракеты сверхтяжелого класса намечен на «Восточном» в 2028 году, первый запуск ракеты "Ангара" намечен на 2023 - и эти сроки российский лидер потребовал строжайше соблюсти.

Кроме того, в своей речи на «Восточном» Путин призвал российскую космическую отрасль всегда быть на шаг впереди мировой космической индустрии. Космодром «Восточный» он назвал важнейшей стройкой федерального значения.

Также президент отметил растущую конкуренцию. Признав проблемы технологического и экономического характера, Путин констатировал, что Россия занимает «крепкие лидерские позиции».

Напомним, ранее в СМИ прошла информация, что достройкой космодрома скоро займется публично-правовая компания «Военно-строительный комплекс». Эта организация создана специально для нужд военного ведомства. Таким образом, «Восточный» становится стратегическим военным объектом.

С 2012 года стройка сопровождается скандалами и коррупцией.

Долги «Дальспецстроя», ТМК, срывы поставок, невыплата зарплат. Общий ущерб от коррупции космического масштаба во время стройки превысил 10 миллиардов рублей, правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел.

Василий Кучин