Реконструкция воздушных гаваней по всей стране может занять около шести лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Владимир Путин объявил о том, что в ближайшие несколько лет в России будут отремонтированы 60 аэропортов. По словам президента, этот процесс может занять примерно шесть лет.



Целью модернизации является приведение отечественных воздушных гаваней в соответствие самым передовым мировым стандартам.

Заявление главы государства прозвучало во время его осмотра аэропорта в Саратове, где новый транспортный объект начал свою работу всего неделю назад.

Путин остался доволен увиденным и отметил, что новый аэропорт украсил город. К слову, воздушную гавань назвали именем Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что долгожданное изменение ждёт аэропорт Шереметьево. Там откроют третью взлетно-посадочную полосу.

Дмитрий Шевченко