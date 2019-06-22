На 4,3 процента будет повышена пенсия военным пенсионерам, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», которая прошла в четверг, 20 июня.

Повышение пенсий, а также увеличение денежного довольствия военнослужащих произойдет 1 октября 2019 года. При этом глава государства отметил, что доходы пенсионеров — это одно из самых приоритетных направлений, по которым должна работать власть.

Напомним, Владимир Путин одобрил очередную пенсионную реформу. Начиная с 2020 года, россияне могут начать собирать на накопительную часть своей будущей пенсии. Работающим гражданам придется делать еще один взнос с заработной платы, он будет составлять от одного до шести процентов от зарплаты. Стоит отметить, что данная выплата не будет носить обязательный характер.

Екатерина Брязгунова