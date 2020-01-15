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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин пообещал россиянам бесплатный интернет

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Президент отметил, что гордится тем, каких высот достигли технологии в стране, сообщает DEITA.RU.

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин затронул тему технологий. В частности, президент отметил необходимость создания комфортных условий для создания большего числа стратапов.

Как отметил президент, необходимо ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики – за счет ПО.

Еще одно поручение Путина – сделать так, чтобы люди не платили за сам доступ к интернету, за трафик. Такая мера поддержки будет включена в программу «Доступный интернет».

Елена Миронова

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