Путин пообещал выполнить обещания перед армией

Президент России Владимир Путин во время смотра Президентского полка заявил, что все планы по развитию вооруженных сил будут выполнены несмотря на внешние обстоятельства, сообщает ИА DEITA.RU.

В своей речи президент добавил, что в стране хорошо помнят Великую Отечественную войну, поэтому развитие армии и флота будет продолжено и выполнено.

Напомним, что 9 мая был отменен парад Победы, ежегодно проходящий на Красной площади Москвы. Однако, вместо огромного парада президент провел смотр своего полка, к которому обратился с поздравительной речью.

Во время переноса основных торжеств президент заявлял, что все мероприятия состоятся после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что в этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве в этот день прошел авиационный парад, во Владивостоке авиация не стала подниматься в небо из-за погодных условий – в городе стоял сильный туман.