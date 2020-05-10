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Путин пообещал выполнить обещания перед армией

Путин

Все мероприятия пройдут после улучшения ситуации с коронавирусом в стране

Президент России Владимир Путин во время смотра Президентского полка заявил, что все планы по развитию вооруженных сил будут выполнены несмотря на внешние обстоятельства, сообщает ИА DEITA.RU.

В своей речи президент добавил, что в стране хорошо помнят Великую Отечественную войну, поэтому развитие армии и флота будет продолжено и выполнено.

Напомним, что 9 мая был отменен парад Победы, ежегодно проходящий на Красной площади Москвы. Однако, вместо огромного парада президент провел смотр своего полка, к которому обратился с поздравительной речью.

Во время переноса основных торжеств президент заявлял, что все мероприятия состоятся после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что в этом году Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Москве в этот день прошел авиационный парад, во Владивостоке авиация не стала подниматься в небо из-за погодных условий – в городе стоял сильный туман.

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