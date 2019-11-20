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Путин поощрит талантливых студентов
Количество грантов увеличат с нового учебного года, сообщает
DEITA.RU.
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество грантов для талантливых студентов в России. Как пишет РИА «ФАН», документ уже опубликован.
Так, согласно подписанному президентом документу, с 1 сентября количество грантов достигнет 6,5 тысяч. Их распределят следующим образом: 5 тысяч грантов получат специалисты и бакалавры, еще 1,5 тысячи – магистры.
Размер помощи студентам – 20 тысяч рублей в месяц. Их будут получать до конца обучения, но каждый год придется подтверждать это право.
Елена Миронова