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Путин поощрит талантливых студентов

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Количество грантов увеличат с нового учебного года, сообщает DEITA.RU.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество грантов для талантливых студентов в России. Как пишет РИА «ФАН», документ уже опубликован.

Так, согласно подписанному президентом документу, с 1 сентября количество грантов достигнет 6,5 тысяч. Их распределят следующим образом: 5 тысяч грантов получат специалисты и бакалавры, еще 1,5 тысячи – магистры.

Размер помощи студентам – 20 тысяч рублей в месяц. Их будут получать до конца обучения, но каждый год придется подтверждать это право.

Елена Миронова

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