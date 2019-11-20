Путин поощрит талантливых студентов

Количество грантов увеличат с нового учебного года, сообщает DEITA.RU.



Российский президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает количество грантов для талантливых студентов в России. Как пишет РИА «ФАН», документ уже опубликован.

Так, согласно подписанному президентом документу, с 1 сентября количество грантов достигнет 6,5 тысяч. Их распределят следующим образом: 5 тысяч грантов получат специалисты и бакалавры, еще 1,5 тысячи – магистры.

Размер помощи студентам – 20 тысяч рублей в месяц. Их будут получать до конца обучения, но каждый год придется подтверждать это право.

Елена Миронова