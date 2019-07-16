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Президент считает необходимым ввести чёткое определение семейного бизнеса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Владимир Путин в ходе встречи с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о том, что нужно строго дать определение понятию "семейный бизнес", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Президент также поддержал предложение Катырина внести в закон о развитии малого бизнеса поправку, уточняющую, что Торгово-промышленная палата является частью инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Дмитрий Шевченко
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