Путин поручил изучать генетику в школах

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и дисциплины в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Поручение Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. Как говорится в документе, «Правительству Российской Федерации обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области».

Ранее Владимир Путин заявлял, что у российских молодых исследователей должна быть возможность получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции.