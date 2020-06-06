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17 Февраль 2020, 14:13

Путин поручил изучать генетику в школах

Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и дисциплины в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Поручение Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля. Как говорится в документе, «Правительству Российской Федерации обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области».

Ранее Владимир Путин заявлял, что у российских молодых исследователей должна быть возможность получать передовые знания в области генетики, постоянно приобретать новые компетенции. 

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