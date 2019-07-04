Президент России озаботился ситуацией на ипотечном рынке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Ставки по ипотеке должны снижаться в реальности, а не просто номинально. С таким заявлением выступил Владимир Путин перед министрами. В частности слова о необходимости контроля реальной ставки по ипотеке были адресованы российским лидером министру финансов Антону Силуанову.

Глава государства потребовал от чиновников постоянного мониторинга ставок на кредиты для приобретение жилья для того, чтобы знать реальную картину происходящего и не допускать простого номинального снижения ставок без их реального применения на практике.

По словам Путин, в России должна быть ставка по ипотеке в размере 6%. Именно к этому показателю президент призвал стремиться не только профильного министра, но и других членов правительства.

Дмитрий Шевченко