Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, сообщает DEITA.RU.

Ответственным за выполнение поручений Владимир Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.

По поручению Путина, к 1 ноября 2019 года правительство России должно представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных средств.

Правительству также поручено предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и в плане ее реализации новые меры.

Они должны быть направлены на обеспечение учета результатов научных исследований (включая клинические исследования) в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарственных средств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов. Доклад должен быть подготовлен к 20 декабря.

Между тем, с 23 августа в России вступил в силу закон о маркировке лекарств. С помощью маркировки предполагается мониторить движение лекарственных препаратов по стране. Государство хочет следить и выявлять контрафакт и меть возможность изъять его на любом этапе.

До текущего момента маркировка была добровольной, отныне же она станет обязательной, и как следствие - за неподчинение появится административная и уголовная ответственность. Какая - на данный момент неясно.

Дмитрий Санников