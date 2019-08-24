Путин поручил Медведеву разработать новые лекарства
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, сообщает DEITA.RU.
Ответственным за выполнение поручений Владимир Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.
По поручению Путина, к 1 ноября 2019 года правительство России должно представить предложения по совершенствованию порядка разработки, изготовления и применения отечественных радиофармацевтических лекарственных средств.
Правительству также поручено предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и в плане ее реализации новые меры.
Они должны быть направлены на обеспечение учета результатов научных исследований (включая клинические исследования) в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарственных средств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также оценить возможность коммерциализации и внедрения этих результатов. Доклад должен быть подготовлен к 20 декабря.
Между тем, с 23 августа в России вступил в силу закон о маркировке лекарств. С помощью маркировки предполагается мониторить движение лекарственных препаратов по стране. Государство хочет следить и выявлять контрафакт и меть возможность изъять его на любом этапе.
До текущего момента маркировка была добровольной, отныне же она станет обязательной, и как следствие - за неподчинение появится административная и уголовная ответственность. Какая - на данный момент неясно.
Дмитрий Санников