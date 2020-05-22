Путин поручил не торопиться с открытием курортов

Президент России Владимир Путин призвал не торопиться с открытием курортов Краснодарского края, необходимо полагаться на эпидемиологическую обстановку, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом Владимир Путин заявил в ответ на реплику главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева об открытии санаториев с 1 июня. «Будем интуичить, чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал губернатор.

«Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения», - сказал Владимир Путин.

Ранее Ростуризм анонсировал открытие с 1 июня санаторно-курортных учреждений с медицинской лицензией. В некоторых регионах, по словам главы ведомства Зарины Догузовой, могут начать работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Накануне стало известно, что по закону об электронных путевках, принятому Государственной Думой в первом чтении, российские туроператоры будут обязаны передавать информацию о том, когда, с кем, за сколько и где будут проводить время граждане. Документ будет содержать уникальный номер, дату его формирования, сведения о туроператоре и турагенте, даты начала и окончания путешествия, пункт отправления и прибытия, наименование принимающих сторон, данные о размещении туриста, телефоны для связи, а также все реквизиты договора, данные о заказчике, туристах и услугах, входящих в турпакет.

Как рассказал корреспонденту ИА DEITA.RU координатор проекта «Цифровое Приморье» Денис Краснов: «Создание «электронной путевки» может и создаст прозрачность в сфере туриндустрии, но нельзя забывать о безопасности, а именно, защите персональных данных от третьих лиц. Мы живем в цифровую эпоху, но с цифровизацией отраслей необходимо подходить очень осторожно. Нельзя массово все переводить на «цифру». Вопрос остаётся один: а сможет компания, при том, частная, коммерческая компания защитить персональные данные клиентов туроператоров? Из-за возможных хакерских атак или же по другим причинам, такие данные с лёгкостью могут попасть в руки третьих лиц. Повторюсь, с цифровизацией различных отраслей нужно быть очень осторожными и сделать все, чтобы жители нашей страны были защищены от «утечек» их персональных данных».