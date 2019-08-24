Президент России Владимир Путин дал поручение о переселении жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается на официальном сайте Кремля, Владимир Путин поручил до ноября доработать вопрос о выделении средств на переселение до 2024 года жителей домов на территориях ликвидированных шахт.

«Проработать с учетом ранее данных поручений вопрос о выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по переселению до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Доклад – до 1 ноября 2019 года», - говорится в тексте поручений правительству России.

Ранее руководитель Минэнерго Александр Новак в ходе встречи с Владимиром Путиным предложил ускорить программу переселения жителей из неперспективных шахтерских городов и поселков с десяти до трех-пяти лет.

Дмитрий Санников