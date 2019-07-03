Этим займется Генпрокуратура, сообщает DEITA.RU.



2 июля президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам «Прямой линии». Целый блок попал под ответственность силовиков: Генпрокуратуры, МВД, Следкома и ФСБ.

Так, до 1 октября руководители этих ведомств должны отчитаться о проведенном анализе правоприменительной практики по уголовным делам об обороте наркотиков и психотропных веществ.

Руководство перечисленных ведомств, по поручению президента, должны усовершенствовать эффективность контроля, а также следить за законностью принятых решений теми органами, которые проводят оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Вероятно, это поручение связано с шумом, который поднялся в России после ареста журналиста Ивана Голунова. Ему подкинули наркотики и почти трое суток держали под арестом. Именно тогда в России заговорили о необходимости менять антинаркотическое законодательство.

Елена Миронова