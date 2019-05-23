Кремль волнуют выборы, протесты и российская депрессия, сообщает DEITA.RU.

У администрации президента новые KPI. Работу кремлевского внутриполитического блока будут оценивать по тому, как он борется с протестными настроениями в российских регионах. О новых показателях эффективности администрации президента пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Теперь задачи внутренней политики в стране - в снижении протестной активности, общественной и политической устойчивости, повышении управляемости регионов, количества патриотически настроенной молодежи и уровня «социального оптимизма».

Напомним, ранее стало известно, что федеральный центр поставил российскому обществу тревожный диагноз – депрессию из-за «эффекта черных очков». И решил бороться с ней тоннами позитивной информации. Однако скептически настроенные эксперты предрекли такой затее обратный эффект, который обычно бывает у людей, переевших сладкого. Тогда Кремль, видимо, уточнил задачу и ввел 6 новых KPI для различных управлений администрации президента и кураторов внутренней политики в регионах. В дополнение к KPI по доверию власти и KPI по выборам.

Последний, очевидно, ввели после провальной серии выборов прошлого сентября. Пожалуй, самыми громкими провалами федерального центра стали Хабаровский край, где люди выбрали оппозиционного кандидата вместо представителя партии власти, и Приморье, где после громкого скандала с фальсификациями итоги выборов и вовсе пришлось отменить и назначить повторные выборы губернатора.

В этом году выборы различного уровня пройдут в нескольких регионах страны, и власти, видимо, опасаются повторного фиаско. Поэтому задача у вице-губернаторов по внутренней политике непростая: уверенная победа кандидата от власти в первом туре – не менее 60%. Такая же планка у будущих мэров. Причем уровень легитимности выборов будут оценивать жители в ходе соцопросов. «Единой России» на предстоящих выборах нужно собрать не менее половины мандатов. В целом регионам поручено демонстрировать высокий уровень доверия к президенту и главам субъектов. У каждого их них – свои целевые показатели. Источники, знакомые с новыми вводными Кремля, говорят, что он требует решать реальные проблемы людей и реагировать на вызовы. Судить о работе глав регионов будут по оценкам населения. В целом местным властям рекомендовано принимать такие решения, «чтобы россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию», пишет издание.

Вторая проблема, которая волнует Кремль, - это протесты. Эксперты печально констатируют рост уровня протестной активности в российских регионах. Так, DEITA.RUизучает, что волнует дальневосточников, и уже писало о том, чем недовольно Приморье, почему Хабаровск превратился в горячую точку, отчего трясет Сахалин и когда взорвется вулкан протеста на Камчатке. И, судя по картине, власти почти разучились разговаривать с населением. Похоже, что митинги превратились в тренд, и люди видят в них единственную возможность быть услышанными. Яркий пример тому – недавние события в Екатеринбурге, в которые пришлось вмешаться лично президенту Путину.

Что касается новых критериев для АП, задача с проактивной молодежью вполне понятна – эти люди пойдут на выборы через 5 лет, когда Россия снова будет выбирать президента. Рост уровня социального оптимизма будут измерять с помощью «индекса социального самочувствия». Интересно, как.

Светлана Алеутская