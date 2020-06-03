Путин поручил приступить к реализации плана восстановления экономики РФ с июля

Президент России Владимир Путин заявил, что с начала июля нужно приступить к реализации плана восстановления экономики страны, сообщает ИА DEITA.RU.

Во вторник глава государства провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным в онлайн-формате. Глава Кабмина РФ представил президенту план восстановления экономики РФ. Путин попросил Мишустина окончательно определиться с параметрами плана и продолжить работу над документом с объединениями предпринимателей, пишет РИА «ФАН».

«Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Все это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий был рассчитан на второй квартал. Важно, чтобы работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан получили эффективную поддержку во втором полугодии, добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Кабмину РФ подготовить план восстановления экономики России. Также глава государства отметил, что план развития экономики должен обеспечить восстановление деловой жизни и новое качество роста, в том числе за счет структурных изменений. Кабмин представил план, который включает три этапа восстановления экономики и доходов граждан РФ и рассчитан на период до конца 2021 года.