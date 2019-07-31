Сайт ГИБДД опубликовал информацию о камерах на дорогах России. Отныне их местоположение должно быть известно каждому автолюбителю, сообщает DEITA.RU.

Интерактивный раздел начал работу в тестовом режиме. Об этом рассказала официальный представитель ГИБДД Ирина Волк.

По ее словам, чтобы найти камеры, надо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». Далее выбрать свой регион и город - и фиксирующие устройства будут отображены.

Но после сообщения дорожной полиции обнаружилась неувязка. Сайт ГИБДД «упал» и остается недоступен до сих пор. При переходе на него отображается сообщение о профилактических работах.

Что-то с новым интерактивным сервисом пошло не так. Возможно, он не выдержал наплыва посетителей, ведь многие автолюбители решили воспользоваться возможностью узнать, где "засада". Тем не менее, полиция обещает все починить и регулярно пополнять раздел новыми координатами камер. Также эти данные должны предоставляться автомобильным приложениям и навигаторам.

Открытия камер ГИБДД ранее потребовал президент Владимир Путин. Он наказал полиции не прятать камеры в кустах, особенно на опасных участках. Глава государства заявил о подмене понятий - вместо решения главной задачи - снижения аварийность на дорогах, его просто подводят под штраф.

По итогам профильного заседания Госсовета, которое состоялось 26 июня 2019 года, российский лидер приказал информировать водителей о камерах в открытом доступе. "Штрафы - не самоцель", подчеркнул президент.

Напомним, заниматься установкой камер и считыванием наблюдений частным компаниям депутаты планируют запретить. Ибо такой "бизнес" - тоже подмена понятий. "«Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка?" - возмущался автор закона депутат Вячеслав Лысаков.

Отметим, что в Приморье, которое входит в топ 6 самых аварийных регионов страны, планируют установить в два раза больше камер, чем сейчас. Как минимум 18 новых комплексов фиксации нарушения ПДД появятся во Владивостоке, Артеме и в районе Кипарисово. На это потратят 50 миллионов рублей.

Также известно, что камеры появятся в районе Океанариума, гостинок на Некрасовой, перекрестком Фокина и Алеутской, на Шепеткова, в районе Универсама на Русской и других потенциально опасных участках.

Василий Кучин