Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает официальный сайт Кремля, правительству поручено обеспечить внесение изменений в российского законодательство. В том числе, предполагается досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности. Ответственным за это поручение президента назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Накануне Владимир Путин призвал глав угледобывающих регионов поработать над условиями жизни шахтеров и их семей, создавать школы, детсады, развивать инфраструктуру. Отдельный вопрос встречи – вопросы безопасности в шахтах.

Поручения Владимира Путина предполагают и совершенствование организации проведения медицинских осмотров работников угольной промышленности, в первую очередь работников, занятых на подземных работах.

Дмитрий Санников