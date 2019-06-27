Регионы обяжут разработать и начать реализовывать программу, запускающую системные перемены в дорожном хозяйстве, сроком не менее, чем до 2024 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Эти программы должны быть действительно реализованы, подчеркнул лидер страны Владимир Путин. Он добавил, что такие планы позволят строителям составить план работ и закупить все необходимое, включая недешевую дорожную технику.

Для граждан же эта мера будет означать появление в стране более качественных и безопасных дорог.

Анастасия Туркова