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Путин поручил собрать базу данных автомобилей
Российский президент Владимир Путин дал поручение, согласно которому необходимо подготовить нормативную базу для сбора данных с автомобилей, сообщает DEITA.RU. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.
По поручению Владимира Путина в России будет создан проект «Автодата», в рамках которого на специальной платформе будут собраны автомобильные данные. Здесь они будут храниться, а также обрабатываться.
Основные данные будут содержать следующую информацию: информацию об эксплуатации транспортного средства, здоровье водителя и данные об окружающей среде. Речь идет о качестве асфальтного покрытия, погоде за окном и географии использования.
Первые результаты должны быть представлены не позднее 15 февраля 2020 года.
Стоит отметить, что сегодня российские власти активно взялись за усовершенствование автомобильной сферы. Так, 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым те виновники ДТП, в полисах которых замечена ошибка, созданная намерено с целью удешевления полиса, будут вынуждены рассчитаться со страховой компанией.
Екатерина Брязгунова