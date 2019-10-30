Путин поручил собрать базу данных автомобилей

Российский президент Владимир Путин дал поручение, согласно которому необходимо подготовить нормативную базу для сбора данных с автомобилей, сообщает DEITA.RU. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

По поручению Владимира Путина в России будет создан проект «Автодата», в рамках которого на специальной платформе будут собраны автомобильные данные. Здесь они будут храниться, а также обрабатываться.

Основные данные будут содержать следующую информацию: информацию об эксплуатации транспортного средства, здоровье водителя и данные об окружающей среде. Речь идет о качестве асфальтного покрытия, погоде за окном и географии использования.

Первые результаты должны быть представлены не позднее 15 февраля 2020 года.

Стоит отметить, что сегодня российские власти активно взялись за усовершенствование автомобильной сферы. Так, 29 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым те виновники ДТП, в полисах которых замечена ошибка, созданная намерено с целью удешевления полиса, будут вынуждены рассчитаться со страховой компанией.

Екатерина Брязгунова