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Путин поручил выделить деньги на мосты в Приморье

Путин

В крае появятся новые сооружения

Президент России Владимир Путин поручил министерству транспорта проработать возможность выделения дополнительных денег для строительства новых мостов в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Соответствующее поручение глава государства озвучил в ходе дистанционного рабочего совещания с губернатором края Олегом Кожемяко, которое состоялось накануне.

В ходе общения с президентом, глава региона попросил финансовой поддержки из федерального бюджета на строительство мостов и достройку дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный.

Свою просьбу Кожемяко обосновал критическим состоянием множества мостов в Приморье, которые требуют капитального ремонта или полной замены.

При этом некоторые из них располагаются по важнейшему для развития региона маршруту: от приморской столицы до города Большой Камень и портов.

Владимир Путин учёл озвученное предложение и поручил проработать данный вопрос профильному министерству.

Сегодня, 22 апреля, в районе города Фокино откроют очередной временный объезд взамен недавно рухнувшего моста. Так что помощь от федерального центра в развитии транспортной инфраструктуры края была бы весьма кстати.

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