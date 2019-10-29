Путин поручил вывести из тени турпоток в Приморье

Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации Приморья вывести иностранный туризм из теневого сектора экономики, сообщает DEITA.RU. Соответствующее поручение по совершенствованию законодательства он дал Дмитрию Медведеву и Олегу Кожемяко.

Свое видение правительство РФ и администрация должны представить до 1 декабря 2019 года. Предложения должны содержать механизмы налогообложения для юридических лиц, предоставляющих туристские услуги для иностранцев.

«В этом году Приморье посетили более 220 тысяч корейцев. Однако вместе с тем набирает обороты и теневой туристический бизнес. Очевидно, что этот рынок нужно регулировать», - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Теневой рынок туризма в Приморье достаточно обширен, в основном на этой нише работали китайские туроператоры. Этим летом приморские чиновники даже устраивали рейды, когда проверяли автобусы с китайскими туристами. Представители отрасли негативно высказывались о проводимых проверках. Цель чиновников – выполнение межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой о безвизовом групповом туризме. В Приморье китайские турфирмы организовали такую же схему, как и во всем мире – все места, которые посещают туристы Поднебесной, так или иначе аффилированы с китайскими бизнесменами. Итог такой работы - доходы от китайских туристов возвращаются обратно в КНР.

В августе стало известно, что между Китаем и Россией будет подписано новое соглашение о безвизовом групповом туризме. Заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков отмечал, что в новом соглашении будут прописаны аспекты, связанные с повышением качества услуг.

Отметим, что поручение президента было дано по итогам встречи с представителями общественности, которая прошла во время V Восточного экономического форума.

Напомним, что за 8 месяцев 2019 года в Приморский край въехало более 4 млн туристов, из которых полмиллиона это иностранцы. Среди иностранцев лидируют жители Кореи и Китая, которые почти сравнялись в количестве.

Иван Юрьев