telegr wh call

Новости

Видео: Котельная накрывает город черным туманом

29 Октябрь 2019, 16:40

Синоптики обещают ледяной ад в регионе

29 Октябрь 2019, 16:40

Жириновский рассказал, кто на самом деле уничтожает человечество

29 Октябрь 2019, 16:20

«Инсульту – нет»: школьников в Приморье учат вовремя распознавать удар

29 Октябрь 2019, 16:13

Просигналил два раза: о чем предупреждает встречный водитель

29 Октябрь 2019, 16:06

Путин поручил защитить нацпарки от резидентов СПВ

29 Октябрь 2019, 16:05

Непогода повлияла на работу энергообъектов в Приморье

29 Октябрь 2019, 16:00

Трактор, щенок и пальто: россиян обманывают в интернете

29 Октябрь 2019, 15:40

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин поручил защитить нацпарки от резидентов СПВ

Путин

Владимир Путин дал поручения правительству РФ по итогам встречи с общественниками во время V Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Одно из поручений касается крупных промышленных проектов и национальных парков и заповедников, расположенных в Хасанском районе Приморья. Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря предоставить предложения по защите особо охраняемых природных территорий ДФО от вреда при реализации крупных промышленных проектов. Отдельно в поручении упоминаются приморские территории заповедник «Кедровая падь» и нацпарк «Земля леопарда».

Напомним, что во время встречи с общественностью на V ВЭФ Владимиру Путину задали вопрос о строительстве завода СПГ в бухте Перевозная. Как тогда отмечал бизнесмен Дмитрий Царев, строительство планировалась в нескольких километрах от границы заповедников. Владимир Путин спросил, что это за проект и обещал разобраться в этом вопросе.

Завод СПГ планирует построить резидент СПВ ООО «Восток ЛПГ», бенифицарами компании являются преприниматели из Казахстана. Предприятие зарегистрировано в поселке Приморский, в полуразрушенном бараке. По планам завод ежегодно обрабатывал до миллиона тон газа, который поставляли в Китай, Японию и Корею.

Общественные слушания по проекту строительства завода были сорваны и отложены, тогда на встречу приехали не только местные жители, но и многие приморцы, переживающие за экологическое состояние бухты.

Иван Юрьев 

Читайте также:

Аномальный ноябрь испортит жизнь в Приморье

Новые 12 автомобилей подарили приморскому охотнадзору

Путин увеличил северные надбавки людям этой профессии

Популярное

Громкое назначение произошло в Приморье

Подросток устроил массовую аварию, пострадали семь человек

Автобусы Владивостока потянули на уголовку

Стало известно, кто заказал мэра Владивостока
Загрузка...
Загрузка...