Путин поручил защитить нацпарки от резидентов СПВ

Владимир Путин дал поручения правительству РФ по итогам встречи с общественниками во время V Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Одно из поручений касается крупных промышленных проектов и национальных парков и заповедников, расположенных в Хасанском районе Приморья. Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря предоставить предложения по защите особо охраняемых природных территорий ДФО от вреда при реализации крупных промышленных проектов. Отдельно в поручении упоминаются приморские территории заповедник «Кедровая падь» и нацпарк «Земля леопарда».

Напомним, что во время встречи с общественностью на V ВЭФ Владимиру Путину задали вопрос о строительстве завода СПГ в бухте Перевозная. Как тогда отмечал бизнесмен Дмитрий Царев, строительство планировалась в нескольких километрах от границы заповедников. Владимир Путин спросил, что это за проект и обещал разобраться в этом вопросе.

Завод СПГ планирует построить резидент СПВ ООО «Восток ЛПГ», бенифицарами компании являются преприниматели из Казахстана. Предприятие зарегистрировано в поселке Приморский, в полуразрушенном бараке. По планам завод ежегодно обрабатывал до миллиона тон газа, который поставляли в Китай, Японию и Корею.

Общественные слушания по проекту строительства завода были сорваны и отложены, тогда на встречу приехали не только местные жители, но и многие приморцы, переживающие за экологическое состояние бухты.

Иван Юрьев