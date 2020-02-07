Путин посчитает, сколько осталось северян

В правительстве одобрили проект закона, который обяжет всех граждан Российской Федерации, являющихся представителями коренных малочисленных народов, пройти специальную регистрацию. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Системы обеспечения законодательной деятельности





Речь идёт о создании федерального списка, в который станут вносить всех граждан, которые относятся к КМНС. Власти объясняют его появление тем, что следует уменьшать злоупотребления – в процессах реализации прав данных этнических групп. И именно создание списка, с последующей регистрацией всех подпадающих под его критерии граждан, сможет это изменить. Для того, чтобы человек подтвердил свою принадлежность к КМНС, он должен будет соответствовать некоторым критериям из специального перечня, а также иметь документы.

В пояснительной записке, которая прилагается к документу, также сказано, что непосредственно учёт начнет вести некий «федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию национальной политики». Сам закон инициируется как набор правок к уже существующему ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Предполагается, что в течение еще двух лет ответственные ведомства будут накапливать информацию, чтобы в последующем эффективно реализовать пункты закона.