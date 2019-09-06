Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит встречу во Владивостоке с активистами для обсуждения развития Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Пока вопросы общественников касаются тем, уже обсуждавшихся в рамках Восточного экономического форума.

Так, Путин пообещал дополнительные средства перинатальному центру на Дальнем Востоке. Также президент отметил, что венчурный фонд Дальневосточного федерального округа будет сформирован за счет средств Фонда развития Дальнего Востока. Также президент отметил, что задача венчурных фондов состоит в том, чтобы поддерживать стартапы в основном финансами, но, если не хватает квалификации, то самостоятельно трудно добиться определенного уровня. Поэтому нужно просто сориентировать соответствующие учебные заведения - ДВФУ, другие высшие учебные заведения.

Будут ли во время встречи заданы особо острые вопросы, касающиеся работы региональных властей, сказать сложно. Накануне ВЭФ дорожная инспекция общероссийского народного фронта была шокирована состоянием дорог в столице Дальнего Востока. Специалисты проекта «Карта убитых дорог» отметили, что город просто усыпан ямами, причем печальная ситуация с автодорогами сохраняется и в самом сердце Владивостока – глубокие ямы есть даже на центральных магистралях, что не пристало столице ДФО.

Дмитрий Санников