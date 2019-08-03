Новая методика оценки высших должностных лиц вступила в силу 3 августа, сообщает DEITA.RU.

Всего в списке Путина 15 критериев, которые направлены на достижение целей майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В числе показателей первым номером значится уровень доверия к власти (президенту, руководству регионов), второй пункт — количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, а третий — численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Оцениваться будут также производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объём инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автодорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Ежегодно до первого апреля губернаторам нужно будет представлять в кабмин доклады о достигнутых за отчётный период значениях показателей.

Дмитрий Санников