Президент России Владимир Путин заявил о планах строительства во Владивостоке уникальной установки класса «Мегасайенс», сообщает DEITA.RU.

Как отметил Владимир Путин в ходе II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS), сейчас под Санкт-Петербургом запущен самый мощный в мире источник нейтронов – реакторный комплекс ПИК, на базе которого формируется международный центр нейтронных исследований. Начато и проектирование не имеющего аналогов в мире специализированного источника синхротронного излучения четвёртого поколения в Новосибирске.

Как подчеркнул Президент России, в планах находятся строительство и модернизация установок класса «Мегасайенс» во Владивостоке и подмосковном Протвино.

О перспективах строительства установки на острове Русский во Владивостоке Владимир Путин впервые говорил осенью 2018 года. Тогда же правительству России была поручена разработка и утверждение мер по обеспечению создания и эксплуатации уникальной научной установки класса «Мегасайенс» на острове Русский. Заявленные цели заключались в решении принципиально новых фундаментальных и прикладных задач в областях физики, фармацевтики, материаловедения, химии, биологии и в других сферах.

Мегасайенс - это не имеющая аналогов в мире физическая (комплекс научного оборудования) или цифровая (информационная) инфраструктура. Предполагается, что она должна работать как единое целое, и ориентироваться на получение научных результатов, достижение которых невозможно на других установках мира.

Дмитрий Санников