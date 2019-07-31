Лидер страны Владимир Путин требует сделать программу диспансеризации удобнее для граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Президент просит организовывать ее по месту жительства граждан. Речь идет, в частности, о Сахалинской области и программе диспансеризации в регионе.

Путин сказал, что люди не соберутся далеко от дома, поэтому потребуются мобильные медкомплексы, строительство или реставрация имеющихся медицинских объектов. Старые учреждения при этом нельзя закрывать до постройки новых.

Лидер РФ прибавляет, что в стране наступает новый период для медицины: близки революционные перемены в отрасли и внедрение новых технологий.

Анастасия Туркова