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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин потребовал от министров очередного прорыва

Путин

Президента не устраивает высокий уровень бюрократии

Президент России поручил недавно обновлённому составу правительства добиться существенных результатов в деле дебюрократизации по всем направлениям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

На совещании с чиновниками Владимир Путин заявил, что ждёт от нового кабинета министров "настоящего прорыва" в деле уменьшения административных процедур и сбора документов для осуществления самых разнообразных действий со стороны граждан России.

Глава государства сделал акцент на упрощении осуществления программы материнского капитала. Кроме этого, Путин потребовал от кабмина добиться слаженной работы в рамках данной процедуры в регионах страны и на местах.

Таким образом, президент дал понять, что ждёт от нового правительства слаженной и эффективной работы по исполнению инициатив, озвученных им в рамках послания Федеральному собранию этого года.

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