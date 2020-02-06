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Путин потребовал от министров очередного прорыва
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Путин потребовал от министров очередного прорыва
Президента не устраивает высокий уровень бюрократии
Президент России поручил недавно обновлённому составу правительства добиться существенных результатов в деле дебюрократизации по всем направлениям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.
На совещании с чиновниками Владимир Путин заявил, что ждёт от нового кабинета министров "настоящего прорыва" в деле уменьшения административных процедур и сбора документов для осуществления самых разнообразных действий со стороны граждан России.
Глава государства сделал акцент на упрощении осуществления программы материнского капитала. Кроме этого, Путин потребовал от кабмина добиться слаженной работы в рамках данной процедуры в регионах страны и на местах.
Таким образом, президент дал понять, что ждёт от нового правительства слаженной и эффективной работы по исполнению инициатив, озвученных им в рамках послания Федеральному собранию этого года.