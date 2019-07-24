Президента не устроило решение правительства, после которого у некоторых пенсионеров исчезла надбавка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Владимир Путин поручил кабмину расширить список профессий, работники которых имеют право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

При этом глава государства подчеркнул, что министрам необходимо включить в этот список работников на селе со стажем свыше 30 лет, которых чиновники изначально включать не стали.

Ранее на пленарном заседании медиафорума "Правда и справедливость" один из его участников напомнил, что в ноябре 2018 года кабмин утвердил обновлённый перечень категорий работников, имеющих право на надбавку в 25%. При этом из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные.

Дмитрий Шевченко