Президент поручил правительству найти способы обеспечения малоимущих семей жильём, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

К 10 октября кабинет министров должен подготовить механизмы, позволяющие обеспечить нуждающихся граждан квартирами на условиях сохранения площадей в публичной собственности.

Свои предложения министры представят президенту в соответствии с его поручением. Правительство также должно принять меры на уровне регионов по централизации функций технического заказчика по строительству соцжилья.

Кроме этого, кабмину также предстоит обеспечить формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство. К 2024 году власти рассчитывают предоставлять под такую застройку более 40 миллионов квадратных метров.

Дмитрий Шевченко