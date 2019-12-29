Путин повысил пенсионный возраст

Закон, который повышает пенсионный возраст дожития, подписал Президент России Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о так называемом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. Этим термином называется время, за которое гражданин, по расчетам власти, будет получать честно заработанную пенсию. Согласно закону, подписанному Президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году этот самый период дожития вырастет сразу на полгода - с 252 до 258 месяцев. Вступает в силу федеральный закон о повышении пенсионного возраста дожития с 1 января 2020 года.

Ранее Минтруд планировал повысить пенсионный возраст дожития резко – сразу до 263 месяцев. Но, поразмыслив, чиновники пришли к выводу, что это для россиян будет многовато, и решили ограничиться 258 месяцами.

"Если я правильно понял, хотят урезать пенсию", - комментируют российские пользователи Сети. Совершенно верно, человек все правильно понял.



Важно отметить, что период выплаты накопительной пенсии – показатель любопытный. Используется он для того, чтобы подсчитать ежемесячные выплаты. Срок дожития не значит, что вот ровно столько месяцев должна выплачиваться накопительная пенсия дожившим гражданам. Значит это то, чем больше возраст дожития, тем меньше эта самая накопительная пенсия будет выплачиваться человеку в месяц.

Идея с накопительной частью пенсии была, в общем-то неплохая. Каждый месяц она должна выплачиваться в дополнение к страховой части пенсии.

Впрочем, для россиян все эти методики и расчеты носят скорее умозрительный характер. Дело в том, что ранее Президент России Владимир Путин одобрил решение правительства Дмитрия Медведева и единороссов заморозить накопительную часть пенсий до 2022 года. Стало быть, все эти «пенсионные возрасты дожития» к каждодневной действительности среднего россиянина отношения не имеют.

По данным Пенсионного фонда России, по итогам 2018 года граждане добровольно софинансировали свои пенсионные накопления на серьезную сумму в 4,9 миллиардов рублей. В ответ государство внесло и свою долю софинансирования в размере 4,7 миллиардов рублей.

Приморцы, желающие повысить свою пенсию, тоже нашлись в некотором и довольно немалом количестве. По данным отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, в 2018 году сразу 13 200 человек вложили 124,5 миллиона рублей. Получается, что средний годовой взнос приморцев составил 9 тысяч рублей.

Дмитрий Санников