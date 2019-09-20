Путин повысил зарплату таким работникам

Некоторые граждане станут получать больше денег, сообщает DEITA.RU.

С первого дня октября текущего года целая категория работников начнёт зарабатывать повышенную президентом России сумму.

Владимир Путин распорядился увеличить выплаты представителям дипломатии. В список профессий, которым положен увеличенный оклад вошли сотрудники консульств, дипмиссий и диппредставительств, а также работники министерства иностранных дел.

Согласно официальной информации с правового портала, их зарплата увеличится на 4,3%. Ранее сообщалось о том, что с 1 октября должны увеличиться оклады большого числа работников бюджетной сферы России.

Дмитрий Шевченко