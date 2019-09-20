Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Путин повысил зарплату таким работникам
20 Сентябрь 2019, 10:00
Некоторые граждане станут получать больше денег, сообщает DEITA.RU.
С первого дня октября текущего года целая категория работников начнёт зарабатывать повышенную президентом России сумму.
Владимир Путин распорядился увеличить выплаты представителям дипломатии. В список профессий, которым положен увеличенный оклад вошли сотрудники консульств, дипмиссий и диппредставительств, а также работники министерства иностранных дел.
Согласно официальной информации с правового портала, их зарплата увеличится на 4,3%. Ранее сообщалось о том, что с 1 октября должны увеличиться оклады большого числа работников бюджетной сферы России.
Дмитрий Шевченко