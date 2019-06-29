В России хотят улучшить условия пребывания заключенных в местах лишения свободы, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний.

Предложение об этом будет направлено президенту России до 1 июля текущего года.

Стоит отметить, что данное предложение — это не инициатива тюремщиков, а требование российского лидера, который и потребовал в срок до 1 июля внести идеи об улучшении условий содержания подследственных в СИЗО и осужденных в тюрьмах и колониях. Условия должны соответствовать минимальным европейским.

Ранее прошла информация, что представителям силовых структур в России повысят заработную плату.

Екатерина Брязгунова