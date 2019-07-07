Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, сообщает DEITA.RU.

Как сказано в правительственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается, повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг.

Как считает Владимир Путин, сегодня перед моряками и речниками стоят новые ответственные задачи, главные из которых – масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, содействие развитию водного туризма.

Дмитрий Санников