Президент России Владимир Путин задумался о возрождении системы распределения после вуза, сообщает DEITA.RU. Такую информацию передал «Интерфакс».

Оценить шансы на возвращение системы распределения выпускников предложил Путин Минздраву и правительству. По его предложению, распределение можно ввести в медицинских вузах для студентов-бюджетников.

При этом президент признает, что не так легко организовать распределение только что поступивших в вуз, поскольку таких инструментов у государства почти нет.

Анастасия Туркова