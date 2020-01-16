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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Путин позвал приморцев менять Конституцию

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 12

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». В состав нового органа вошли два представителя Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном сайте Кремля, работать над поправками в Конституцию будут член Совета Федерации Светлана Горячева и председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. Напротив их фамилий значится отметка «по согласованию», но навряд ли можно ожидать самоотводов от участия в такой важной работе.

Как отметил Александр Ролик по итогам оглашения послания Президента России Федеральному Собранию, Владимир Путин говорил о расширении и укреплении полномочий органов местного самоуправления, повышении роли губернаторов регионов в принятии решений на федеральном уровне. «Не подвергая изменениям фундаментальные основы Конституции, Владимир Путин также вынес на общее обсуждение ряд важных конституционных поправок, направленных на укрепление государственного строя и социальной политики государства. Они усиливают роль законодательных органов всех уровней, а значит, и ответственность депутатского корпуса», - приводит слова Александра Ролика Законодательное Собрание Приморья.

Также спикер приморского парламента отметил, что Послание-2020 является максимально социально-ориентированным и основанным на чаяниях и запросах граждан, в том числе и на перемены. «Президент открыто сказал о серьезных проблемах в сфере демографии и обозначил высший национальный приоритет – сбережение и приумножение населения России», - подчеркнул Александр Ролик.

Дмитрий Санников

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